La veuve d'Alexeï Navalny accuse Vladimir Poutine d'être "le chef d'une organisation criminelle": "Celle-ci comprend des empoisonneurs et des assassins"

"Alexeï avait compris cela il y a longtemps", a relevé l'économiste et opposante. "Poutine est le chef d'une bande criminelle organisée. Celle-ci comprend des empoisonneurs et des assassins, mais ce ne sont que des marionnettes. Le plus important, ce sont les proches de Poutine, ses amis, ses associés et les gardiens de l'argent de la mafia."

Elle a appelé chacun à combattre Poutine et son entourage rapproché. Pour y arriver, l'UE devrait selon elle appliquer les méthodes de la lutte contre le crime organisé: "Plutôt que des notes diplomatiques, des enquêtes sur les machinations financières. Plutôt que des déclarations d'inquiétude, une recherche des membres de la mafia dans vos pays, des avocats et des financiers discrets qui aident Poutine et ses amis à cacher de l'argent."

Elle a suggéré à ses interlocuteurs d'adopter la tactique de son mari, qui a fait preuve d'une créativité sans limites pour continuer à lutter pour la démocratie. Même en prison, Alexeï Navalny a réussi à faire passer des idées de projets qui affolaient le Kremlin, a-t-elle dit. "Voici la réponse à votre question. Si vous voulez vraiment vaincre Poutine, vous devez devenir innovants. Et vous devez cesser d'être ennuyeux."