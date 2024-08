La veuve de l'opposant russe Alexeï Navalny exige l'ouverture d'une enquête pénale suite à sa mort

Navalny est mort il y a six mois dans des conditions troubles dans une colonie pénitentiaire russe. "Ils cachent ce qui s'est réellement passé ce jour-là" explique son épouse, "nous exigerons qu'une enquête pénale soit ouverte."

"Voici le premier et l'unique document officiel qui révèle la cause et les circonstances de la mort d'Alexeï Navalny, je le tiens entre mes mains (...) J'ai reçu ces trois pages la semaine dernière, soit six mois après la mort de mon mari", montre-t-elle dans une vidéo diffusée sur la plateforme Youtube. "Il est écrit que l'ouverture d'une procédure pénale suite à la découverte du corps de Navalny A.A. est refusée. Quand j'ai reçu ces trois misérables papiers, je n'en croyais pas mes yeux. Depuis le premier jour, nous exigeons qu'ils nous fournissent les documents de l'enquête. Les avocats demandent par l'intermédiaire des tribunaux les résultats des examens, les résultats de l'autopsie, les documents médicaux, les enregistrements vidéo de la cellule, de la cour d'exercice, du cabinet médical. Et tout ce qu'on nous a donné en six mois, c'est une demi-page d'explications. 'Alexeï Navalny était en cellule disciplinaire, à 12h10 il a été emmené en promenade. Pendant celle-ci, il s'est senti mal. Il a été placé dans l'unité médicale et il est mort sur place. L'ambulance est arrivée, mais n'a rien pu faire. Le décès a été constaté à 14h17.'"