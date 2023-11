La vie de Malcolm X, "héros tragique" noir américain, à l'opéra de New York

La vie de Malcolm X, icône de la cause des personnes noires aux Etats-Unis et assassiné en 1965, est revisitée à partir de vendredi sur la scène du prestigieux Metropolitan Opera de New York, qui s'ouvre peu à peu à la diversité. L'opéra "X: The Life and Times of Malcolm X" est une reprise d'une première version au milieu des années 1980 dans un nouveau style afrofuturiste, un courant de pensée et esthétique qui traverse l'histoire de l'art afro-américain depuis les années 1960.

L'opéra avait été très peu joué avant d'être remonté en 2021 à Detroit, dans le nord du pays, puis cet automne dans la capitale culturelle américaine. Au Met Opera à Manhattan, l'oeuvre est composée par Anthony Davis, le livret écrit par Thulani Davis, avec Robert O'Hara à la direction, et le baryton Will Liverman dans le rôle-titre. Elle retrace les 39 années de la vie de Malcolm Little, né en 1925, devenu Malcolm X l'un des militants radicaux des droits civiques les plus influents avant son assassinat en février 1965 à Harlem, dans le nord de Manhattan.

- Mort violente - Sa mort violente -- pour laquelle deux hommes noirs américains furent innocentés en 2021 et dédommagés il y a tout juste un an après 20 années de prison -- fut un coup de tonnerre et une tragédie, expliquent des experts. La reprise de l'opéra s'essaie à l’esthétique afrofuturiste: une énorme réplique d'un vaisseau spatial tournoie au-dessus de la scène sur laquelle les artistes du chœur portent des vêtements d'inspiration pré-coloniale mêlés à une mode tirée de la science-fiction.

La musique opératique -- du classique contemporain avec des accents de jazz -- est accompagnée d'une troupe de danseurs. Pour le compositeur Anthony Davis, il ne s'agit "pas d'essayer de faire un portrait fidèle de Malcolm, mais de tenter de mettre en scène toutes les idées et les concepts pour lesquels il était si impliqué". Car, selon le musicien, "Malcolm est un héros tragique". - "Black Lives Matter" - Car près de 60 ans après la disparition de l'ancien leader du groupe radical "Nation of Islam" et trois ans après les manifestations du mouvement "Black Lives Matter", cet opéra revêt une dimension politique. Pour M. Davis, "le réveil auquel on a assisté après George Floyd" -- un homme noir tué par un policier blanc à Minneapolis en mai 2020 qui a déclenché des manifestations antiracistes dans tout le pays -- "a relancé l'urgence de faire mieux en matière de diversité dans le milieu de la musique classique". Jusqu'à récemment, "tant de gens, d'idées et de styles esthétiques étaient sur la touche", déplore l'artiste qui pense que les Etats-Unis sont désormais "plus ouverts". Pour Leah Hawkins, la chanteuse soprano qui incarne à la fois la mère de Malcolm X, Louise Little, et sa femme, Betty Shabazz, une telle expérience artistique noire sur scène "est quelque chose qui devrait être normal (...) auquel le public devrait s'habituer (...) et non pas un événement exceptionnel". Le mouvement s'enclenche lentement dans le milieu de la musique classique, reconnaît Mme Hawkins. Le Met Opera a mis un point d'honneur à accueillir davantage de productions contemporaines et issues de la diversité comme "Fire" en 2021 et "Champion" en 2022, toutes les deux composées par le jazzman Terence Blanchard. - Vertus éducatives - "X" a aussi des vertus éducatives, disent à l'AFP M. Davis et Mme Hawkins. "Je connais plein de gens qui n'ont jamais lu +L'autobiographie de Malcolm X+, qui ne savent rien de son histoire", admet la chanteuse qui "pense qu'il est important de porter sur scène un tel personnage afin d'éduquer les gens". C'est d'autant plus indispensable, renchérit Anthony Davis, dans un pays hyperpolarisé sur les questions de société et qui se fracture entre progressistes et conservateurs, entre différents groupes culturels. Et ce, à tout juste un an de l'élection présidentielle. L'histoire de Malcolm X est "une tranche de l'Amérique qui n'est pas toujours racontée", notamment sur le "racisme", estime Anthony Davis.