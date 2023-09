La ville guatémaltèque où la culture maya s'est épanouie sur la liste de l'Unesco

Le parc archéologique composé de structures en pierre, de sculptures et de places cérémonielles au milieu d'une végétation dense est situé dans la municipalité d'El Asintal, à quelque 200 km à l'ouest de la capitale, et abrite des écrits des deux civilisations.

"Lorsqu'elles se sont rencontrées et que la nouvelle culture maya a commencé à se former, le centre principal était alors Tak'alik Ab'aj, et c'est donc là qu'elle est née", a expliqué à l'AFP le ministre guatémaltèque de la Culture, Felipe Aguilar. "C'est ce qui rend ce site unique, universel."

Tak'alik Ab'aj était une cité commerciale cosmopolite habitée d'abord par les Olmèques (1500 av. J.-C. à 100 apr. J.-C.), puis par les Mayas du Préclassique mésoaméricain moyen (800 à 300 av. J.-C.), selon l'archéologue Christa Schieber.

C'est "comme un laboratoire où l'on peut voir les changements qui se sont produits petit à petit" à "l'aube de l'ère maya (...) après l'extinction de la culture olmèque", souligne-t-elle à l'AFP.