La VUB crée une chaire pour honorer la résistance belge contre le fascisme

La Vrije Universiteit Brussel (VUB) a inauguré vendredi la chaire "Sporen van het Verzet" ("Traces de la résistance") afin de mettre en lumière les mérites et l'histoire des résistants qui ont lutté contre l'occupant nazi et le fascisme durant la Seconde Guerre mondiale. "L'histoire de la résistance en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie demeure trop souvent méconnue", souligne la coordinatrice Nel de Mûelenaere, professeure d'histoire contemporaine.