Laboratoire occupé au Soudan : "évaluation" des risques en cours

"L'équipe sur le terrain, ainsi que nos équipes chargées des risques biologiques et de la biosécurité, procèdent à une évaluation approfondie des risques", a indiqué le Dr. Michael Ryan, chargé du Programme OMS de gestion des situations d'urgence sanitaire, lors d'une conférence de presse à Genève.

"Les techniciens n'ont plus accès au laboratoire, ce qui signifie que le laboratoire n'est plus en mesure de remplir sa fonction normale de diagnostic et de référence. Nous craignons également que les personnes qui occupent le laboratoire ne soient accidentellement exposées aux agents pathogènes qui y sont stockés", a déclaré le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.