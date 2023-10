L'Afghanistan inaugure une réplique du Dôme du Rocher à Kaboul

Ce sanctuaire et sa coupole sont modelés sur le Dôme du Rocher, situé avec la mosquée Al-Aqsa sur l'esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l'islam, à Jérusalem-Est, occupée et annexée par Israël.

"La mosquée a été construite (...) pour exprimer l'amour des musulmans, en particulier des Afghans à la Palestine" et à l'esplanade des Mosquées, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Sirajuddin Haqqani, cité dans un communiqué.

L'inauguration, vendredi, a eu lieu en plein conflit entre le mouvement islamiste palestinien Hamas et Israël. A cette occasion, des responsables talibans ont affiché leur soutien aux Palestiniens.

"Nous sommes heureux parce que ça ressemble (au Dôme du Rocher). C'est un lieu saint pour tous les musulmans et il devrait exister dans chaque pays islamique", déclare Mohammad Arif Farmuli, un employé d'une ONG.

La nouvelle mosquée Mollah Omar, du nom du fondateur des talibans, trône au sommet d'une colline de Kaboul et a été financée par l'organisation caritative turque IDDEF.

- "L'amour pour les Palestiniens" -

"Quand on prie ici, on a l'impression que nos prières sont entendues. C'est incroyable, on le ressent vraiment dans nos coeurs", dit Zahidullah Dankshinar, un chauffeur de 30 ans.

Pour Zakir Khan, 20 ans, la mosquée rappelle vraiment l'original et est un hommage rendu aux Palestiniens.

"L'amour que nous avons pour les Palestiniens, c'est une précieuse relation entre musulmans et nous devons la préserver", dit-il.

Le 7 octobre, des centaines de combattants du Hamas se sont infiltrés depuis Gaza sur le sol israélien, où ils ont commis l'attaque la plus meurtrière depuis la création d'Israël en 1948.

Ils ont tué plus de 1.400 personnes, essentiellement des civils, et en ont enlevé 239 autres, selon les autorités israéliennes.

En représailles, Israël a déclaré une guerre pour "anéantir?" le Hamas, pilonnant sans relâche la bande de Gaza. Le Hamas affirme que plus de 8.000 personnes, majoritairement des civils, et dont près de la moitié sont des enfants, ont été tuées dans les bombardements israéliens depuis le début de la guerre.

Pour Zakir Khan, la situation à Gaza paraît "vraiment dure". "Nous sommes vraiment heureux que la réplique (...) ait été inaugurée ici. Puisse Dieu faire aussi preuve de compassion là-bas", ajoute-t-il.