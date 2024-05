L'agence AP annonce que son direct vidéo sur Gaza a été coupé par Israël

"Associated Press dénonce dans les termes les plus forts l'action du gouvernement d'Israël de fermer notre direct" qui montrait la bande de Gaza, où une guerre oppose l'armée israélienne au Hamas depuis plus de sept mois, et "la saisie de notre équipement", indique l'agence dans un communiqué.

Elle attribue cette décision à "une utilisation abusive par le gouvernement" de Benjamin Netanyahu de la loi votée début avril qui permet d'interdire la diffusion en Israël de médias étrangers "portant atteinte à la sécurité" de l'Etat.

AP a déclaré que les autorités avaient saisi sa caméra ainsi que son matériel de diffusion.