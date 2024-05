L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens refuse de quitter Rafah

"Une offensive israélienne à Rafah signifie davantage de souffrances et de morts parmi les civils. Les conséquences seraient dévastatrices pour les 1,4 million d'habitants. L'UNRWA n'évacue pas: l'organisation restera à Rafah aussi longtemps que possible et continuera à fournir une assistance vitale à la population", écrit l'agence de l'ONU sur X. L'UNRWA est la plus grande agence d'aide dans la bande de Gaza.