L'aide d'urgence des Nations unies a pu atteindre Gaza durant le cessez-le-feu

Les Nations unies ont envoyé des repas préparés, de l'eau potable, des tentes, des couvertures et des médicaments dans la zone de conflit. Elles ont également fourni du carburant, des stations de pompage d'eau et des produits destinés au fonctionnement des usines de dessalement et de traitement des eaux usées.

En raison du manque d'électricité, des infrastructures importantes sont inutilisables dans de nombreux endroits. Jusqu'au cessez-le-feu, qui est entré en vigueur vendredi matin, il n'y avait pas assez de carburant pour faire fonctionner les générateurs. Le réapprovisionnement a permis à l'hôpital Al-Shifa, gravement endommagé, de rouvrir ses portes pour des dialyses rénales.