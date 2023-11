L'aide d'urgence n'est pas suffisante pour les enfants de Gaza, alerte l'OMS

La situation des enfants est intenable à Gaza, ont alerté l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Unicef mardi. "L'instinct humain nous pousse à protéger les enfants, mais je me demande si nous ne l'avons pas perdu", a lancé le porte-parole de l'Unicef James Elder à Genève.

Plus de 5.000 enfants auraient déjà été tués et des milliers d'autres blessés, selon un décompte des autorités gazaouies. Les hôpitaux sont saturés. Les enfants souffrant de blessures mortelles sont parfois soignés sur des parkings, par des médecins qui n'ont pas les moyens de les sauver en raison d'un manque cruel d'eau, de nourriture, de carburant et de médicaments.

Depuis la trêve qui a débuté vendredi, l'OMS et ses partenaires ont acheminé plus de 160 camions d'aide d'urgence dans la bande de Gaza. Mais "cela ne représente qu'une goutte d'eau dans l'océan", pointe l'OMS. "Les besoins sont bien plus importants que ce que les travailleurs humanitaires peuvent gérer. Dans les camps d'urgence, on trouve des bébés atteints de diarrhée qui risquent de mourir à cause du manque de médicaments. Même les malades chroniques, par exemple les personnes atteintes d'affections cardiaques, ne reçoivent plus leurs médicaments."