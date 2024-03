L'ambassade de Chine proteste auprès des Philippines après une "intrusion" maritime

"Le 23 mars, les Philippines ont violé leurs propres engagements, ignoré l'opposition ferme et les avertissements préalables de la Chine, et ont insisté pour envoyer un navire de ravitaillement et deux navires de garde-côtes pour pénétrer arbitrairement dans les eaux proches du récif Ren'ai dans les îles Nansha de la Chine", indique l'ambassade dans un communiqué, utilisant l'appellation chinoise de l'atoll Second Thomas.

Il s'agit d'une "intrusion illégale", insiste l'ambassade, alors que Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, y compris des eaux et des îles proches des côtes de plusieurs pays voisins, en dépit d'une décision de la justice internationale en 2016.