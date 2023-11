L'Américain Anthony Blinken en Inde pour des discussions sur la Chine et Israël

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken participera à des discussions vendredi à New Delhi pour renforcer la coopération avec l'Inde face à la montée en puissance de la Chine en Asie-Pacifique, et obtenir son soutien sur la guerre entre Israël et le Hamas.

M. Blinken et le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin doivent rencontrer à New Delhi le ministre des Affaires étrangères Subrahmanyam Jaishankar et le ministre de la Défense Rajnath Singh, pour des entretiens annuels "deux + deux".

L'Inde, membre du "Quad", alliance de coopération en matière de défense aux côtés des Etats-Unis, de l'Australie et du Japon, se positionne en rempart contre les ambitions de la Chine de plus en plus affirmées dans la région Asie-Pacifique.

Washington espère qu'une relation plus étroite en matière de défense contribuera à éloigner l'Inde de la Russie, principal fournisseur d'armes de New Delhi.

"Notre intention est d'encourager une plus grande collaboration pour produire des équipements de défense de classe internationale pour répondre aux besoins de défense de l'Inde et contribuer à une plus grande sécurité mondiale", a déclaré Donald Lu, le plus haut diplomate américain pour l'Asie du Sud et l'Asie centrale.