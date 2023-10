L'Amérique centrale se prépare à l'arrivée de la tempête tropicale qui a déjà fait 2 morts

"On s'attend à ce que Pilar continue à se renforcer au cours des prochains jours et qu'elle atteigne presque la force d'un ouragan", a averti le Centre national des ouragans (NHC) qui a mis en garde contre les fortes pluies, les crues soudaines et la houle.

Elle avance à une vitesse comprise entre 5 et 10 km par heure et devrait toucher terre mardi, menaçant certaines régions du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua, du Costa Rica et principalement du Salvador où l'état d'urgence a été déclaré dimanche.

Cette mesure doit s'appliquer "sur l'ensemble du territoire national" et pas seulement dans les zones où l'impact est attendu, c'est-à-dire la côte Pacifique et la capitale, San Salvador, a indiqué le président Nayib Bukele sur X (ex-Twitter).

Les écoles ont été fermées dans tout le pays, les activités sur la côte restreintes et l'accès aux plages et aux rivières interdit. Des équipes d'assistance ont été déployées et des abris ou des refuges ont été recensés en cas de besoin.