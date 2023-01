L'Amérique latine autour du revenant Lula pour une photo de famille recomposée

Une quinzaine de chefs d'Etat et de gouvernements d'Amérique latine se retrouvent mardi à Buenos Aires pour un sommet régional, a minima une photo de famille autour du revenant Lula, au mieux une nouvelle impulsion à l'intégration régionale, promise par le dirigeant brésilien.

Le président de 77 ans, en Argentine pour la première sortie internationale de son 3e mandat, participera au VIIe sommet de la Communauté d'Etats latino-américains et caraïbes (Celac), regroupant 33 Etats de la région (sans Etats-Unis et Canada).

Lula avait été, à la fin de ses premiers mandats (2003-2010) l'un des fondateurs de la Celac, lors de la première "vague rose" sur le continent, pour la première décennie du siècle. Et ramène à présent le Brésil dans l'organisme, d'où l'avait sorti en 2020 son prédécesseur d'extrême-droite Jair Bolsonaro.

Une nouvelle vague de gouvernements de gauche ou centre-gauche depuis 2018 (Mexique, puis Argentine, Honduras, Chili, Colombie, Brésil), rendra inévitables à Buenos Aires les odes au "nouveau climat en Amérique latine", que saluait cette semaine le pays hôte.

Forum de concertation et de coopération, la Celac n'est pas un mécanisme d'intégration régionale aux avis contraignants. Et pour toute l'importance soulignée lundi par Alberto Fernandez et Lula de "la nécessité d'intégrer l'Amérique latine", la voix de la Celac peine à s'unir, ou à porter, dans les crises régionales qui se succèdent, à l'instar du Pérou.

"L'Amérique latine est en faillite du point de vue institutionnel (...) elle n'a pas réussi à s'insérer collectivement dans le monde", diagnostique pour l'AFP Ignacio Bartesaghi, expert en Relations internationales et intégration régionale de l'Université catholique d'Uruguay.