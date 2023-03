L'ancien Premier ministre des Fidji démissionne de son mandat de député

Dans un message publié sur la page Facebook de son parti, FijiFirst, M. Bainimarama a déclaré qu'il avait présenté sa démission "avec effet immédiat", mais qu'il n'avait pas l'intention de se retirer de la vie politique fidjienne.

Agé de 68 ans, Frank Bainimarama a pris le contrôle de son pays en 2006 à la suite d'un coup d'État militaire. L'ancien contre-amiral de la marine a gouverné jusqu'aux élections législatives de décembre dernier, remportées de justesse par Sitiveni Rabuka qui a pris la tête du gouvernement.

En février, le Parlement l'a suspendu jusqu'en 2026 pour avoir prononcé un discours dans lequel il critiquait son successeur, M. Rabuka, et le président des Fidji, Wiliame Katonivere.

M. Bainimarama a accusé le président fidjien d'avoir failli à sa tâche de protéger la Constitution, qui selon lui est "presque quotidiennement" bafouée par le nouveau gouvernement.

Au Parlement, un homme politique de son parti le remplacera, et FijiFirst désignera l'ex-ministre Inia Seruiratu comme nouveau chef de l'opposition lors de la prochaine séance parlementaire, a annoncé l'homme politique.

"Je tiens à assurer à tous nos partisans et tous les Fidjiens que vous me verrez davantage sur le terrain et que je m'engage à écouter vos besoins, vos souhaits et vos préoccupations", a-t-il déclaré.