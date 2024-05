A l'approche des JO, le Kenya pleure toujours Kiptum, son héros du marathon

"Ce qui est très triste, c'est que tout le monde attendait de lui qu'il réussisse aux Jeux olympiques et qu'il abaisse peut-être le record du marathon en dessous de deux heures", résumé le chef de l'instance dirigeante nationale de ce pays spécialiste des courses de fond et demi-fond.

Bien que Kiptum n'ait participé qu'à trois marathons (Valence 2022, Londres 2023 et Chicago 2023), il les a tous remportés, réalisant trois des sept temps les plus rapides de l'histoire.

Le président du Kenya, William Ruto, le chef de la Fédération internationale d'athlétisme, Sebastian Coe, ainsi que des coureurs de haut niveau, dont Rudisha, ont assisté aux funérailles de Kiptum à Chepsamo, un village de la vallée du Rift, dans ce qui est le cœur de l'athlétisme du pays, où il est né, s'est entraîné et est mort.

- "Il était au sommet" -

"Kelvin était un athlète merveilleux. Il a montré au monde que l'on pouvait encore faire mieux", a déclaré Rudisha à l'AFP.

"Il a été très impressionnant. Il s'est imposé en très peu de temps. Personne ne le connaissait vraiment avant qu'il ne batte le record du monde", rappelle le double champion du monde du 800m de 35 ans, aujourd'hui à la retraite.

"C'est vraiment triste pour le Kenya, car quand nous avons de tels athlètes, qui font la fierté de notre pays - et surtout dans une année comme celle-ci où il était au sommet - nous nous attendions à ce qu'il remporte une médaille olympique", déplore-t-il.

"C'est une grande perte pour le Kenya et une grande perte pour le sport", regrette celui qui a établi six des huit temps les plus rapides de l'histoire du 800 m et dont le record du monde (1:40.91), établi lors des JO-2012, tient encore.