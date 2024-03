L'Arabie saoudite annonce 40 millions de dollars pour l'Unrwa

Les fonds soutiendront les "efforts d'aide humanitaire de l'Unrwa dans la bande de Gaza", en proie à la guerre entre Israël et le Hamas, en fournissant "de la nourriture à plus de 250.000 personnes et des tentes à 20.000 familles", a déclaré un communiqué du Centre d'aide humanitaire et de secours du roi Salmane (KSrelief).

"Il est crucial de répondre aux besoins désespérés de la population de Gaza" menacée par la famine selon l'ONU, a ajouté le chef du KSrelief, Abdallah al-Rabeeah.