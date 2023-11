L'Argentine, crispée et indécise, vote en rêvant d'une sortie de crise

Soins longue durée ou thérapie de choc pour une crise économique sans fin ? L'Argentine, crispée comme rarement en 40 ans de démocratie, vote dimanche lors d'une élection présidentielle on ne peut plus indécise, entre le centriste Sergio Massa et l'ultralibéral et "antisystème" Javier Milei.

Une inflation chronique à trois chiffres (143% sur un an), une pauvreté à 40% de la population malgré un dense filet social, un endettement pathologique et une monnaie qui dévisse, dressent le paysage du second tour. Qu'en dépit d'un très léger avantage à Milei, les analystes prédisent "au vote près".