L'Argentine demande au Pakistan et au Sri Lanka d'arrêter un ministre iranien

Le gouvernement argentin a demandé mardi au Pakistan et au Sri Lanka d'arrêter le ministre iranien de l'Intérieur Ahmad Vahidi, recherché pour l'attentat contre la mutuelle juive Amia à Buenos Aires en 1994, et qui effectue actuellement une tournée dans ces deux pays.

"L'un d'entre eux est Ahmad Vahidi, réclamé par la justice argentine comme étant l'un des responsables de l'attentat contre l'Amia. Cet individu est actuellement ministre de l'Intérieur de la République islamique d'Iran et fait partie d'une délégation gouvernementale qui se rend ces jours-ci au Pakistan et au Sri Lanka", poursuit le texte.

"L'Argentine a demandé son arrestation aux gouvernements du Pakistan et du Sri Lanka conformément aux mécanismes prévus par Interpol", ajoute-t-il.

Le général Vahidi est ministre de l'Intérieur depuis 2021, après avoir auparavant été ministre de la Défense. Au moment de l'attentat de Buenos Aires, il dirigeait la Force al-Quds, l'unité chargée des opérations secrètes au sein des Gardiens de la révolution, l'armée idéologique du régime iranien.

L'attentat de l'Amia, le 18 juillet 1994, a été attribué par la justice argentine et par Israël au régime iranien et au mouvement chiite libanais Hezbollah. L'Iran a nié toute implication et a toujours refusé que les huit anciens responsables inculpés par la justice argentine, dont le général Vahidi et l'ex-président Ali Rasfanjani, soient interrogés.