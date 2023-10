L'Argentine rapatrie d'Israël plus de 1.200 de ses ressortissants

L'Argentine, où vit une importante communauté juive, a entamé mardi des opérations de rapatriement d'Israël de plus de 1.200 de ses ressortissants avec l'envoi d'un premier avion militaire à Tel-Aviv, ont rapporté des sources officielles.

"Nous allons avoir trois vols par jour pour évacuer les Argentins qui figurent sur une liste" de 1.246 demandeurs reçue par le ministère des Affaires étrangères, a expliqué le ministre de la Défense Jorge Taiana.

Un premier Hercules C-130, utilisé dans le cadre de l'opération "Safe Rescue", va d'abord transporter plus de 200 personnes à chaque rotation entre Tel-Aviv et Rome. La compagnie aérienne publique Aerolineas Argentinas sera ensuite chargée d'effectuer le rapatriement entre l'Italie et l'Argentine, a indiqué le gouvernement.