L'armée américaine dénonce une manœuvre dangereuse d'un avion de chasse chinois

Dans un communiqué de presse, l'US Indo-Pacific Command, le commandement des forces américaines dans la région, affirme que l'avion de chasse chinois J-11 a volé sous et devant l'avion américain d'une "manière dangereuse et non professionnelle". Le commandement publie également une vidéo montrant un avion de chasse en approche. L'incident se serait produit le 24 octobre. Le pilote chinois a mis "les deux avions en danger de collision", poursuit le communiqué.

Les États-Unis et la Chine accusent leurs forces armées respectives d'adopter un comportement dangereux en mer et dans les airs dans la région. Depuis l'automne 2021, les États-Unis ont enregistré plus de 180 incidents. Les deux parties publient également des images ces jours-ci. Jeudi, le ministère chinois de la Défense a diffusé une autre vidéo montrant le destroyer américain USS Ralph Johnson coupant la route du destroyer chinois Guilin par un virage serré.

La mer de Chine méridionale est régulièrement le théâtre d'exercices militaires et d'actes de menace. Au nord, la Chine se sent provoquée par le passage de navires américains dans le détroit entre la Chine et Taïwan, que Pékin considère comme son territoire. Au sud, la Chine revendique plusieurs récifs et îles, ce qui entraîne des conflits avec d'autres voisins. Taïwan et les Philippines y reçoivent le soutien des États-Unis.