L'armée américaine vise huit cibles des Houthis au Yémen

Les forces armées américaines et britanniques ont confirmé lundi soir avoir mené de nouvelles frappes visant les Houthis au Yémen, affirmant avoir ciblé huit cibles en réponse aux attaques du mouvement proche de l'Iran contre le trafic maritime.

L'agence de presse du mouvement rebelle avait, plus tôt, fait part de bombardements.

"Les frappes d'aujourd'hui ont visé précisément un site souterrain de stockage des Houthis et des sites de missiles et de surveillance aérienne des Houthis", ont-elles précisé dans un communiqué commun, transmis par le Pentagone.

Le communiqué commun est signé par Washington et Londres, mais également par l'Australie, Bahreïn, le Canada et les Pays-Bas, qui ont "soutenu" l'opération.

Les armées américaines et britanniques, pour leur seconde opération conjointe depuis début janvier, ont "mené une nouvelle salve de frappes proportionnelles et nécessaires (...) en réponse aux attaques ininterrompues des Houthis" sur le trafic maritime en mer Rouge et dans le Golfe d'Aden.

Des frappes menées pour "perturber et dégrader l'arsenal que les Houthis utilisent pour mettre en danger le commerce mondial et les vies de marins innocents", rapporte encore le communiqué.