L'armée chinoise dit qu'elle "écrasera" toute velléité d'"indépendance" de Taïwan

"L'Armée populaire de libération de Chine maintient une vigilance élevée à tout moment et prendra toutes les mesures nécessaires pour écraser fermement les tentatives d'+indépendance de Taïwan+ sous toutes leurs formes", a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense, Zhang Xiaogang, dans un communiqué.

Taïwan, un territoire de 23 millions d'habitants salué comme un modèle de démocratie en Asie, est situé à seulement 180 kilomètres des côtes de la Chine communiste, qui le considère comme une de ses provinces devant être rattachée au reste du pays, par la force si nécessaire.

Le scrutin de samedi est suivi de près par Pékin, par Washington et par les marchés, Taïwan - premier producteur mondial de semi-conducteurs - étant également un acteur-clé de l'économie.

Toute la semaine, Pékin a accentué sa pression diplomatique et militaire sur l'île. Jeudi, cinq ballons chinois ont encore franchi la ligne médiane séparant l'archipel de la Chine, selon le ministère taïwanais de la Défense, qui a aussi repéré dix avions et six navires de guerre.