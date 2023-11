L'armée israélienne affirme avoir coupé Gaza en deux

"Des frappes significatives sont maintenant en cours (...) et elles se poursuivront cette nuit et dans les jours à venir", a déclaré le porte-parole de l'armée Daniel Hagari, affirmant que les forces israéliennes opérant dans le territoire l'avait coupé en deux: "Gaza sud et Gaza nord".

Peu de temps auparavant, le gouvernement du Hamas avait fait état "d'intenses bombardements" autour de plusieurs hôpitaux dans le nord de la bande de Gaza, où internet et lignes téléphoniques avaient été coupés.