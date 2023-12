L'armée israélienne affirme avoir débusqué une résidence d'un leader du Hamas

Cette habitation citée par l'armée israélienne vendredi disposait aussi d'une entrée vers un tunnel de 20 mètres de profondeur et de 218 mètres de long, alimenté en électricité et ventilé. Ces informations ne pouvaient pas être vérifiées de manière indépendante.

Yehya al-Sinwar aurait fui au début de la guerre vers le nord de la bande de Gaza et serait désormais dans la ville de Khan Younès, qui est considérée comme un bastion du Hamas, rapportent les médias israéliens.

Al-Sinwar est considéré, avec Mohammed Deif, comme le commandant de la branche armée du Hamas et l'organisateur du massacre sans précédent perpétré en Israël le 7 octobre, qui a fait près de 1.200 morts israéliens et 240 personnes enlevées. L'armée israélienne s'est engagée à traquer les deux hommes depuis la reprise des hostilités entre Israël et le Hamas.