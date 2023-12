L'armée israélienne affirme étendre son opération terrestre dans la bande de Gaza

L'armée israélienne aurait étendu son opération terrestre dans la bande de Gaza au cours du week-end. Selon son porte-parole, Daniel Hagari, les troupes ont été impliquées dans des "combats complexes dans des zones densément peuplées" et ont progressé vers de nouveaux bastions du Hamas.

Jusqu'à présent, les forces terrestres ont détruit ou saisi environ 30.000 explosifs, y compris des missiles antichars et des roquettes appartenant au Hamas islamiste. L'armée avait également annoncé plus tôt dans la journée de samedi qu'elle avait tué un des principaux dirigeants du mouvement palestinien, responsable de la production et de la distribution d'armes dans la bande de Gaza.

Selon l'armée, les soldats ont continué à se battre dans des zones densément peuplées comme la ville de Khan Younis, dans le sud du pays, et ont détecté des "infrastructures terroristes", notamment dans des tunnels. Les forces techniques ont donc été considérablement renforcées, a indiqué l'armée. Les capacités de la division combattant sur place seront encore élargies dans les jours à venir.