L'armée israélienne affirme être descendue au siège d'une agence onusienne à Gaza

L'armée israélienne affirme avoir pris d'assaut le siège de l'organisation des Nations unies pour l'aide aux réfugiés palestiniens dans la bande de Gaza (UNRWA). Elle estime que le bâtiment est utilisé par les mouvements extrémistes palestiniens Hamas et Djihad islamiste. L'Agence elle-même n'a pas confirmé une telle attaque, mais elle n'est plus en mesure d'utiliser cet édifice depuis octobre dernier et le début de la guerre entre le Hamas et l'État hébreu.