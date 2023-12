L'armée israélienne annonce avoir récupéré les corps de deux otages à Gaza

Selon elle, le sous-officier Ziv Dado, 36 ans, a été tué dans l'attaque sanglante du Hamas en Israël le 7 octobre et son corps emmené à Gaza, alors qu'Eden Zachariya, 28 ans, avait été enlevée ce jour-là au festival de musique Nova, durant lequel 364 personnes ont été assassinées et environ 40 prises en otages.

"Durant une opération dans Gaza, les corps des otages Eden Zakaria et (du soldat) Ziv Dado ont été découverts et ramenés en Israël", affirme ce communiqué, sans préciser dans l'immédiat quand avait eu lieu cette opération.

Deux soldats réservistes ont été tués jeudi dernier pendant l'opération pour récupérer les corps, d'après la même source. L'un d'eux est le fils de Gadi Eisenkot, ancien chef de l'état-major de l'armée et membre du cabinet de guerre israélien.

Plus de 18.400 personnes ont été tuées et plus de 50.000 blessées à Gaza par les opérations militaires, notamment les bombardements intensifs que mène Israël depuis le début de la guerre contre le Hamas, mouvement islamiste palestinien au pouvoir depuis 2007 dans le petit territoire surpeuplé.

Le conflit a été déclenché par l'attaque perpétrée le 7 octobre depuis Gaza par des combattants palestiniens qui se sont infiltrés dans le sud d'Israël, tuant 1.200 personnes, majoritairement des civils et emmenant de force quelque 240 otages israéliens et étrangers.