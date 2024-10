L'armée israélienne annonce que Yahya Sinouar a été tué à Rafah

"Hier à Tel Sultan à Rafah, Yahya Sinouar a été éliminé par des combattants de l'armée", a-t-il déclaré dans un communiqué télévisé, "l'armée et le Shabak (renseignement intérieur, NDLR) ont opéré pendant des mois pour apporter des renseignements afin d'éliminer Yahya Sinouar, le chef du Hamas, l'organisation terroriste dans la bande de Gaza, et l'un des fondateurs de l'aile militaire du Hamas, qui a planifié et exécuté le massacre du retour du 7 octobre".