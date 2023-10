L'armée israélienne annonce une frappe contre le Liban, en réponse à un tir de missile

Depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, des affrontements quotidiens opposent le Hezbollah libanais et ses alliés aux forces israéliennes à la frontière sud du Liban.

Ces violences ont fait 52 morts du côté libanais, dont quatre civils, 39 combattants du Hezbollah, et neuf d'organisations qui lui sont alliées, selon un nouveau décompte de l'AFP, le Hezbollah ayant annoncé mercredi la mort de deux de ses membres.

Quatre personnes ont été tuées du côté israélien de la frontière.

Les craintes d'une extension de la guerre entre Israël et le Hamas palestinien à la Syrie mais surtout au Hezbollah au Liban, se font de plus en plus grandes.