L'armée israélienne dit agir "avec force" à Khan Younès, dans le sud de Gaza

L'armée israélienne a affirmé lundi agir "avec force" autour de la ville de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, soumise à d'intenses bombardements et près de laquelle ses chars ont commencé à entrer.

"Les combats et l'avancée au sol de l'armée israélienne dans la zone de Khan Younès ne permettent pas aux civils de se déplacer sur l'axe (routier) Salaheddine, dans le nord et l'est de la ville", a précisé l'armée dans un communiqué.

Car cette partie de la route qui traverse du nord au sud le petit territoire côtier "constitue un champ de bataille et il est extrêmement dangereux de s'en approcher", a-t-elle ajouté.