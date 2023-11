L'armée israélienne dit contrôler des institutions du Hamas à Gaza, dont le Parlement

L'armée israélienne a annoncé mardi avoir pris possession des bâtiments gouvernementaux du mouvement islamiste palestinien Hamas dans la ville de Gaza, notamment le Parlement et des bâtiments du gouvernement et de la police.

L'armée israélienne affirme avoir pris le contrôle du "Parlement du Hamas, du QG du gouvernement, des sièges de la police du Hamas et une faculté d'ingénierie qui servait à la production et au développement d'armes".

Depuis l'attaque sanglante du Hamas le 7 octobre, qui a fait 1.200 morts en Israël, en majorité des civils selon les autorités israéliennes, l'armée israélienne bombarde sans répit la bande de Gaza et ses chars resserrent désormais leur étau sur la ville de Gaza, notamment autour des hôpitaux, utilisés selon Israël comme des bases logistiques et militaires par le Hamas.

Le Parlement palestinien, qui est censé siéger à Ramallah en Cisjordanie occupée où est installée l'Autorité palestinienne, est en sommeil depuis des années et a été officiellement dissout en 2018.

"Attaquer le Parlement et y faire n'importe quoi, attaquer des bâtiments gouvernementaux dont certains sont déjà détruits est une tentative désespérée de monter une victoire de toutes pièces et de créer l'illusion d'un contrôle sur des endroits qui sont dans tous les cas vides", a répondu Bassem Naïm, un des hauts cadres du Hamas à Gaza.

Dans la bande de Gaza, les bombardements israéliens depuis les airs, la mer et désormais les chars au sol ont fait plus de 11.000 morts, aux deux tiers des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé du Hamas.