L'armée israélienne estime que "la majorité des otages" à Gaza "sont vivants"

"Sur les quelque 200 otages qui se trouvent actuellement dans la bande de Gaza, plus de 20 d'entre eux sont des mineurs, entre 10 et 20 d'entre eux ont plus de 60 ans, la majorité des otages sont vivants", a indiqué le porte-parole qui n'a pas donné plus de détail sur ce point.

Selon la même source, des cadavres ont également été emmenés dans la bande de Gaza par les islamistes palestiniens lors de leur attaquante sanglante lancée à l'aube du 7 octobre sur le sol israélien en bordure de la bande de Gaza.