L'armée israélienne fait état de "dizaines" de combattants tués dans la nuit à Gaza

L'armée a précisé que "des troupes avaient tué des dizaines de terroristes qui s'étaient barricadés dans des bâtiments et des tunnels et avaient tenté de les attaquer". Un avion de combat a visé un bâtiment "avec plus de 20 terroristes du Hamas à l'intérieur", a-t-elle ajouté.

Un autre avion aurait été guidé pour viser un site de lancement de missiles antichars dans le secteur de l'université d'Al-Azhar. Al-Azhar est situé au cœur de la ville de Gaza et a été au centre des attaques d'Israël depuis le 7 octobre.