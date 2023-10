L'armée israélienne fait une incursion dans la bande de Gaza, le Hamas rapporte 481 morts

Lors d'une opération menée durant les 24 dernières heures, l'armée israélienne explique avoir pris pour cible non seulement des militants du Hamas, mais également des sites de lancement de missiles antichars et des centres de commandement militaires, entre autres. Des "dizaines de cibles du Hamas" ont été touchées "dans toute la bande de Gaza", ajoute le communiqué de Tsahal.

Le ministère de la Santé dans la bande de Gaza, contrôlé par le Hamas, rapporte pour sa part que 481 personnes auraient péri suite aux tirs de roquettes israéliens menés lors des dernières 24 heures. L'information n'a toutefois pu être vérifiée de manière indépendante.

Depuis la reprise du conflit israélo-palestinien, après l'attaque du 7 octobre perpétré par les militants du Hamas qui a fait au moins 1.400 morts en Israël, plus de 7.000 Palestiniens ont été tués, principalement des civils et deux tiers de femmes et d'enfants, selon les autorités sanitaires de la bande de Gaza et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA).