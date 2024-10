L'armée israélienne ordonne aux habitants de deux quartiers du sud de Beyrouth d'évacuer

"Vous vous trouvez à proximité d'installations et d'intérêts affiliés au Hezbollah, contre lesquels les Forces de défense d'Israël vont agir dans un avenir proche", a-t-elle averti.

Ces immeubles sont situés dans les quartiers de Haret Hreik et de Hadath Beyrouth, a indiqué l'armée israélienne dans un message à la population.

"Pour votre sécurité et celle des membres de votre famille, vous devez évacuer immédiatement le bâtiment et les bâtiments adjacents et vous en éloigner sur une distance d'au moins 500 mètres", a-t-elle ajouté, photos satellites des deux immeubles à l'appui.

Depuis mi-septembre et après un an d'échanges de tirs à la frontière, l'armée israélienne mène d'intenses frappes aériennes contre le mouvement pro-iranien Hezbollah au Liban, accompagnées depuis le 30 septembre d'une offensive terrestre dans le sud du pays.

Au moins 1.454 personnes ont été tuées au Liban depuis le 23 septembre, d'après un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles. Mi-octobre, l'ONU recensait près de 700.000 déplacés.