L'armée israélienne ouvre le feu sur la force onusienne de maintien de la paix au Liban

Depuis l'attaque terroriste du 7 octobre, menée par le Hamas sur le sol israélien, et la violente réplique de l'État hébreu dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, les tensions vont croissantes à la frontière entre le Liban et Israël. La milice libanaise pro-iranienne Hezbollah a tiré des roquettes vers Israël, tandis que ce dernier a lancé des attaques à la périphérie de trois villages libanais.

Vendredi, le commandant de la mission onusienne de maintien de la paix, le général espagnol Aroldo Lázaro, a encore mis en garde contre l'escalade de violence dans la région, appelant les deux parties à "briser ce cycle".