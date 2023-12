L'armée israélienne poursuit ses bombardements sur des centaines de cibles à Gaza

L'armée israélienne a poursuivi ses bombardements dans la bande de Gaza, évoquant un bilan provisoire de 450 cibles attaquées au sol, depuis les airs et la mer au cours de la journée de jeudi, a-t-elle annoncé vendredi par voie de communiqué.

Les troupes israéliennes confirment continuer d'identifier et de détruire des tunnels, des armes et d'autres infrastructures "terroristes", indique le communiqué. Durant la nuit de jeudi à vendredi, les capacités navales et de renseignement du mouvement palestinien islamiste Hamas, qui contrôle la bande de Gaza depuis 2007, ont été touchées par des missiles de précision tirés depuis la mer, a précisé l'armée.

Dans la ville méridionale de Khan Younis, considérée comme un bastion du Hamas sous la direction de son chef à Gaza, Yehya al-Sinwar, des militants du Hamas ont été frappés depuis les airs durant deux heures, a indiqué l'armée.