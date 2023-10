L'armée israélienne reporte de quelques jours son offensive à cause de la nébulosité

La menace de cette offensive planait ce weekend, mais elle a été temporairement reportée à cause de la nébulosité, qui aurait compliqué la navigation des pilotes israéliens et des drones, selon le New York Times qui se base sur des commentaires de haut-gradés israéliens.

L'objectif d'Israël est d'anéantir la direction politique et militaire de l'organisation terroriste palestinienne Hamas. Le centre des opérations du mouvement islamiste palestinien se trouve dans la ville de Gaza (nord), selon Israël.