L'armée israélienne s'est retirée de l'hôpital d'Al-Chifa, affirme le Hamas

Depuis le début de la guerre le 7 octobre, l'armée israélienne a souvent bombardé l'institution et y a même fait éruption. D'après Tsahal, l'hôpital abrite un centre de commandement du Hamas. L'eau et l'électricité n'y étaient plus accessibles.

Lorsque les attaques israéliennes sur la clinique ont débuté, 2.300 patients, blessés, membres du personnel et citoyens en pleurs se trouvaient à l'intérieur, selon les Nations unies. Après plusieurs évacuations, "environ une centaine de patients et de soignants" sont toujours dans l'hôpital, a affirmé le porte-parole de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Christian Lindmeier.