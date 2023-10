L'armée poursuit les combats dans le sud d'Israël autour de Gaza

L'armée israélienne continue de se battre lundi matin avec des combattants infiltrés dans le sud d'Israël autour de Gaza après avoir touché dans la nuit "plus de 500 cibles" du Hamas au pouvoir dans l'enclave palestinienne et du Jihad Islamique, a-t-elle annoncé.

Dans la nuit, "des avions de combats, des hélicoptères, des aéronefs et l'artillerie ont frappé plus de 500 cibles des terroristes du Hamas et du Jihad islamique", a précisé l'armée dans un communiqué.

Les frappes aériennes se sont poursuivies en début de matinée. Un journaliste de l'AFP a vu d'épais de nuages de fumée s'élever au-dessus de la ville de Gaza. La bande de Gaza est un territoire exigu habité par plus de deux millions de Palestiniens.

L'armée israélienne tente de reprendre le contrôle face aux combattants du Hamas, au troisième jour d'affrontements qui ont fait plus de 1.100 morts au total -- plus de 700 Israéliens, selon un nouveau bilan publié lundi, et 413 Palestiniens, selon les autorités locales.