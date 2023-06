L'armée soudanaise accuse les paramilitaires d'avoir "assassiné" un gouverneur au Darfour

L'assassinat de Khamis Abdallah Abakar signifie que les Forces de soutien rapide ont ajouté une "nouvelle ligne à leur liste de crimes barbares commis contre l'ensemble du peuple soudanais", a déclaré l'armée sur Facebook, qualifiant les faits d'"acte brutal".

Depuis le 15 avril, la guerre entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), du général Mohamed Hamdane Daglo, a fait plus de 1.800 morts selon l'ONG ACLED, et plus d'un million et demi de déplacés, selon l'ONU.