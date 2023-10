L'Arménie condamne "fermement" les arrestations d'ex-dirigeants du Haut-Karabakh

Les autorités arméniennes ont notamment évoqué la situation de Rouben Vardanian, qui avait dirigé le Haut-Karabakh de novembre 2022 à février dernier et a été placé en détention provisoire fin septembre, dans la foulée de la victoire éclair de Bakou contre les séparatistes arméniens de ce territoire montagneux.

Les séparatistes du Haut-Karabakh se sont opposés pendant plus de trois décennies à l'Azerbaïdjan, notamment lors de deux guerres entre 1988 et 1994 et à l'automne 2020.