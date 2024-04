L'Arménie et l'Azerbaïdjan s'affrontent devant la Cour internationale de justice

L'Arménie et l'Azerbaïdjan exposeront à partir de lundi devant la plus haute juridiction des Nations unies un différend de longue date portant sur la "purification ethnique", alors même que les tensions militaires s'intensifient entre ces deux pays voisins et rivaux du Caucase.

Des avocats des deux parties entament deux semaines d'audiences, pour faire valoir leurs interprétations du droit international dans le Palais de la Paix de la Cour internationale de justice (CIJ) de La Haye.