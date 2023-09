L'attente sans fin de milliers de Soudanais à la frontière de l'Egypte

Dans la cour pleine de sable d'une école transformée en abri pour déplacés dans le nord du Soudan, deux enfants se passent nonchalamment une balle. Autour d'eux, des dizaines d'adultes attendent dans la torpeur, pris au piège entre la guerre et la frontière.

Là, selon des militants, s'entassent près de 25.000 déplacés, dans l'espoir de pouvoir rejoindre l'Egypte voisine et d'échapper à la guerre déclenchée le 15 avril entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdan Daglo.

"J'ai envoyé ma famille au Caire, quand voyager était encore facile", précise-t-il. Au début de la guerre, seuls les hommes de moins de 50 ans avaient besoin de visas pour l'Egypte, les femmes, les enfants et les personnes âgées en étaient exemptés.

"Selon les données les plus récentes, 8.150 personnes résident dans 53 abris à Halfa", indique à l'AFP Oday Mohammed, coordinateur au sein de l'un des groupes organisant l'entraide entre les habitants: "Et plus de 15.000 sont logées chez des familles locales ou dans des appartements de location."

- "Incroyablement difficile" -

Pour Human Rights Watch, les règles strictes de l'Egypte en terme de visas et la lenteur dans "leur délivrance", "violent les standards internationaux, en créant des délais irraisonnables mettant en danger les demandeurs d'asile".

Outre "leur problème principal, qui est l'obtention de visas et le renouvellement de leurs passeports", à Wadi Halfa, les déplacés manquent de tout, "nourriture, médicaments, logements, soins", affirme M. Mohammed.

Et les produits de base tardent à y être acheminés.

En août, l'agence de l'ONU pour les réfugiés (HCR) a fait état de "longues files formées par des centaines de camions transportant de la nourriture et des produits d'hygiène" du côté égyptien de la frontière, qui tardent à entrer à Wadi Halfa et ailleurs au Soudan, en invoquant des problèmes administratifs entre autres.

Quand les familles ont fui Khartoum sous les bombes et les tirs croisés, elles n'avaient sur elles que de l'argent liquide qu'elles avaient gardé à la maison. Et qui a été vite dépensé.

Désormais, elles comptent sur l'entraide et les maigres aides humanitaires qui leur parviennent.

Même dans le calme à Wadi Halfa, à plus de 1.000 kilomètres de Khartoum, les combats qui ravagent la capitale restent dans tous les esprits.

Siham Saleh, journaliste de 45 ans, ne cesse de s'enquérir de la situation en scrutant les réseaux sociaux sur son téléphone.

"Partir a été un choix incroyablement difficile mais pour nous, journalistes, c'est devenu trop dangereux", affirme-t-elle à l'AFP.

- "Ciblés" -

Les deux généraux rivaux s'accusent mutuellement de cibler journalistes, médias et militants. Beaucoup de journalistes ont été forcés de fuir et ceux restés sur place travaillent dans le secret.

Comme Mme Saleh, ils sont plus de quatre millions de Soudanais à s'être déplacés dans des régions épargnées par les combats mais où les conditions de vie restent difficiles.

Le conflit a décimé des infrastructures déjà fragiles, entraîné la fermeture de 80% des hôpitaux du pays et poussé des millions de personnes "au bord de la famine", d'après l'ONU.

Depuis le 15 avril, le conflit a fait près de 7.500 morts, selon une estimation de l'ONG Armed Conflict Location & Event Data Project.

"Les gens risquent leur vie, ils peuvent être ciblés ou détenus à tout moment", affirme Mme Saleh: "C'est pour ça qu'on décide de partir, dans l'espoir d'être, peut-être, en sécurité."