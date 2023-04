Laure Adler et Jérôme Garcin vont quitter France Inter

Laure Adler et Jérôme Garcin, figures emblématiques de France Inter, vont quitter la radio publique d'ici la fin de l'année, a-t-on appris dimanche auprès de la station qui a confirmé des informations de presse.

Laure Adler, ancienne conseillère à la culture de François Mitterrand et présentatrice de "L'Heure bleue", et Jérôme Garcin, qui anime depuis 34 ans "Le Masque et la Plume", s'apprêtent à tirer leur révérence "pour s'adonner à d'autres activités, chacun individuellement", a indiqué à l'AFP un porte-parole de France Inter.