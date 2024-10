L'Australie achète des missiles américains de pointe pour 4,3 milliards d'euros

L'accord a été salué comme une "étape importante" par Canberra qui a dévoilé en avril sa toute première stratégie de défense nationale, qui met l'accent sur le Pacifique face aux supposées "tactiques coercitives" de la Chine dans la région.

L'achat porte sur des missiles SM-6 embarqués, qui peuvent frapper des avions et des missiles de croisière, et des missiles SM-2 Block III C de moyenne portée, dotés de nouvelles capacités de guidage et d'autoguidage.