L'Australie doit prendre des mesures "urgentes" pour protéger la grande barrière de corail, selon l'Unesco

L'Australie doit prendre des mesures "urgentes" pour protéger la grande barrière de corail, en se dotant notamment d'objectifs climatiques plus ambitieux, a averti lundi l'Unesco.

Le plus grand écosystème corallien au monde "reste gravement menacé" et "une action urgente et soutenue est de la plus haute priorité", a indiqué l'institution dans un rapport, invoquant la problématique du blanchissement de la barrière.