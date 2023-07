L'Australie organise des exercices militaires avec les États-Unis et 11 autres pays

D'importants exercices militaires ont débuté en Australie, dans le cadre desquels l'armée nationale coopère avec celle des États-Unis et de 11 autres pays. Ces exercices se déroulent dans un contexte d'inquiétude croissante face à la menace chinoise dans la région.

Plus de 30.000 militaires participent à ces exercices bisannuels, collectivement appelés "Talisman Sabre". Les militaires viennent notamment du Royaume-Uni, de France, d'Allemagne, du Japon, d'Indonésie, de Nouvelle-Zélande et du Canada. Selon l'Australie, cette dixième édition est plus importante que les années précédentes.

L'Australie s'attend à ce que la Chine suive les exercices de deux semaines à distance. Un navire espion chinois a été aperçu au large de la côte nord-est jeudi, a déclaré un responsable de l'armée. La plupart des exercices de l'armée se déroulent dans l'État du Queensland, au nord-est du pays.